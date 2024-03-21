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Російські окупанти викрадають цивільних на ТОТ України

З початку року окупанти викрали близько 300 українців, яких тримають в полоні.

Російські окупанти викрадають цивільних на ТОТ України
Фото: КримSOS

Росіяни на тимчасово окупованих територіях продовжують репресії проти українського населення на ТОТ.  З початку 2024 року окупанти викрали близько 300 українців, яких тримають в полоні.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"З початку року на захоплених росією територіях України зафіксовано близько трьох сотень затримань місцевих мешканців. За фактом йдеться про справжнє викрадення", — пишуть у нацспротиві.

Цивільних затримують за доносами у "нелояльності", й не повідомляють родичам причини затримки та де їх утримують. Заручникам не надають жодної правової допомоги.

"Центр національного спротиву зауважує, що кожен дотичний до затриманих українців та автори доносів будуть виявлені й завдяки Руху Опору понесуть відповідальність за злочини проти українського народу", — зауважують у ЦНС.

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