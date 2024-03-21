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Росіяни на окупованих територіях Запоріжжя "націоналізовують" житло українців

Окупанти створили спеціальну "державну житлову інспекцію".

Росіяни на окупованих територіях Запоріжжя "націоналізовують" житло українців
Фото: Центр нацспротиву

Росіяниа створили спеціальну "державну житлову інспекцію" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області та незаконно "націоналізовують" помешкання українців.

Про це повідомляють у Центрі нацспротиву.

Для цього в регіоні запрацювала “державна житлова інспекція”, метою якої є виявлення порожніх квартир, чи квартир чиї власники покинули регіон. Надалі такі квартири оголошують "безгосподарчими" та "націоналізують".

""Інспектори" обходять ОСББ, де вимагають надати інформацію про квартири без власників, а також займаються тиском на нелояльних голів квартирних об’єднань", — пишуть у ЦНС.

У Центрі національного спротиву попереджають, що кожен такий перевіряючий є законною ціллю для Руху Опору й не уникне відповідальності.

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