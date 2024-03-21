Після ранкової масованої атаки росіян у Шевченківському районі Києва біля одного з будинків виявили бойову частину ракети Х-101.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Правоохоронці забезпечили перекриття руху і разом із рятувальниками евакуювали мешканців.
Частину ворожої ракети було безпечно вилучено саперами з Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС, транспортовано до місця ліквідації та знищено.
"Нещодавно ДСНС запустила проєкт #Техніка_що_рятує, перший випуск якої присвячений піротехнічній машині важкого типу ПМ-В. Сьогодні саме завдяки такій спецтехніці частину ворожої ракети було безпечно вивезено з житлового масиву", - зазначили в ДСНС.
- Сьогодні вранці росіяни атакували Київ ракетами. Були падіння уламків у Шевченківському, Подільському та Святошинському районах, пошкоджені житлові будинки. Постраждали 13 людей. Госпіталізували чотирьох.
- Унаслідок атаки постраждала низка підприємств харчової промисловості, які забезпечують харчову безпеку столиці. Це - ТОВ "Столичний млин", ТОВ "Київтранслогістик", які постачають сировину та здійснюють перевезення до стратегічних виробничих підприємств, серед яких - провідний постачальник хліба у Києві та Київській області - ПрАТ "Київхліб". Уражені комплекс елеватора, а також територія, будівлі та понад 50 одиниць автотранспорту.
- Також унаслідок атаки росіян постраждала будівля складу магазину Rozetka.