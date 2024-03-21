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Після ранкової атаки росіян у Шевченківському Києва знайшли бойову частину ракети Х-101

Її знищили піротехніки ДСНС.

Після ранкової атаки росіян у Шевченківському Києва знайшли бойову частину ракети Х-101
У Києві виявили бойову частину ракети Х-101
Фото: ДСНС

Після ранкової масованої атаки росіян у Шевченківському районі Києва біля одного з будинків виявили бойову частину ракети Х-101.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Правоохоронці забезпечили перекриття руху і разом із рятувальниками евакуювали мешканців.

Частину ворожої ракети було безпечно вилучено саперами з Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС, транспортовано до місця ліквідації та знищено.

"Нещодавно ДСНС запустила проєкт #Техніка_що_рятує, перший випуск якої присвячений піротехнічній машині важкого типу ПМ-В.  Сьогодні саме завдяки такій спецтехніці частину ворожої ракети було безпечно вивезено з житлового масиву", - зазначили в ДСНС.

Фото: ДСНС

  • Сьогодні вранці росіяни атакували Київ ракетами. Були падіння уламків у Шевченківському, Подільському та Святошинському районах, пошкоджені житлові будинки. Постраждали 13 людей. Госпіталізували чотирьох.
  • Унаслідок атаки постраждала низка підприємств харчової промисловості, які забезпечують харчову безпеку столиці. Це - ТОВ "Столичний млин", ТОВ "Київтранслогістик", які постачають сировину та здійснюють перевезення до стратегічних виробничих підприємств, серед яких - провідний постачальник хліба у Києві та Київській області - ПрАТ "Київхліб". Уражені комплекс елеватора, а також територія, будівлі та понад 50 одиниць автотранспорту.
  • Також унаслідок атаки росіян постраждала будівля складу магазину Rozetka.
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