Після ранкової масованої атаки росіян у Шевченківському районі Києва біля одного з будинків виявили бойову частину ракети Х-101.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Правоохоронці забезпечили перекриття руху і разом із рятувальниками евакуювали мешканців.

Частину ворожої ракети було безпечно вилучено саперами з Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС, транспортовано до місця ліквідації та знищено.

"Нещодавно ДСНС запустила проєкт #Техніка_що_рятує, перший випуск якої присвячений піротехнічній машині важкого типу ПМ-В. Сьогодні саме завдяки такій спецтехніці частину ворожої ракети було безпечно вивезено з житлового масиву", - зазначили в ДСНС.

Фото: ДСНС