Буданов: росіяни могли купувати у США супутникові знімки об'єктів в Україні для ракетних обстрілів

Послідовність проста: супутник робить знімки місця, а через кілька днів або тижнів прилітає ракета.

Росія могла купувати в американських супутникових компаній супутникові знімки об'єктів в Україні, щоб через певний час завдати удари по них.

Про це у коментарі Суспільному сказав очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Всі країни купують, і ми в тому числі. Це суто комерційна послуга. Вони і раніше використовували комерційні знімки", — сказав він.

За інформацією видання The Atlantic — це суто комерційна послуга. У Міноборони України підозрюють, що Росія купує супутникові знімки в США через сторонні компанії, і що ці зображення "можуть бути використані у збройній агресії проти України".

Послідовність таких дій проста: країна купу супутникові знімки, а через кілька днів або тижнів туди "прилітає".

"Кількість збігів, коли за фото слідують удари, занадто велика, щоб бути випадковою", — сказав співрозмовник видання.

Як зазначає видання, оскільки багато компаній, які займаються супутниковими знімками, пропонують список архівних зображень із зазначенням дат та координат, то можна переглянути десятки тисяч зображень, зроблених в Україні, і помітити підозрілі закономірності.

"Приблизно шість місяців тому ми й уявити собі не могли, що приватні компанії продаватимуть супутникові знімки в чутливих районах. Але стало важко повірити, що ці збіги випадкові", — заявив український військовий чиновник.

Отримати супутникові знімки не так вже й складно, компанії пропонують напрочуд швидкі терміни виконання робіт при витратах у кілька тисяч доларів.

Чіткі супутникові знімки таких компаній як Planet або Maxar можна купити через сайти-посередники за ціною від 1000 до 1200 доларів. Вони раніше надавали зображення українських обʼєктів, пізніше уражених російськими ракетами.

Обидві компанії наголосили, що ретельно перевіряють своїх клієнтів і дотримуються американських санкцій, які забороняють співпрацю з Росією.

Військовий чиновник зазначив, що у нього немає підстав вважати, що самі компанії підтримують Росію у війні. І Planet, і Maxar ведуть великий бізнес з урядом США, і навмисна допомога Росії поставить під загрозу контракти і спричинить регулювання.