Унаслідок влучання росіян в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів і витік нафтопродуктів у річку Дніпро.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південного округу.
Спеціалісти Держекоінспекції оглянули постраждалі території, аби визначити збитки, нанесені росіянами довкіллю.
Відходами руйнації у Запоріжжі засмічено понад 7200 кв. м на вулиці Славутича і 300 кв. м – на вулиці Петра Сагайдачного (Бородинській).
Фахівці інспекції відібрали проби води та ґрунту для лабораторного дослідження.
Всі отримані матеріали будуть передані до Оперативного штабу при ДЕІ України та правоохоронців.
- Унаслідок атаки РФ у ДніпроГЕС у місті Запоріжжя було два прямих влучання. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. ГЕС-1 зараз теж не працює. Є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки.