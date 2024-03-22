Унаслідок влучання росіян в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів і витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південного округу.

Спеціалісти Держекоінспекції оглянули постраждалі території, аби визначити збитки, нанесені росіянами довкіллю.

Відходами руйнації у Запоріжжі засмічено понад 7200 кв. м на вулиці Славутича і 300 кв. м – на вулиці Петра Сагайдачного (Бородинській).

Фахівці інспекції відібрали проби води та ґрунту для лабораторного дослідження.

Всі отримані матеріали будуть передані до Оперативного штабу при ДЕІ України та правоохоронців.