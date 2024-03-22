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Після влучання в ДніпроГЕС екологи зафіксували засмічення ґрунтів і витік нафтопродуктів

Всі отримані матеріали передадуть правоохоронцям.

Після влучання в ДніпроГЕС екологи зафіксували засмічення ґрунтів і витік нафтопродуктів
Фото: t.me/pivdendei

Унаслідок влучання росіян в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів і витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південного округу.

Спеціалісти Держекоінспекції оглянули постраждалі території, аби визначити збитки, нанесені росіянами довкіллю.

Відходами руйнації у Запоріжжі засмічено понад 7200 кв. м на вулиці Славутича і 300 кв. м – на вулиці Петра Сагайдачного (Бородинській).

Фахівці інспекції відібрали проби води та ґрунту для лабораторного дослідження.

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Всі отримані матеріали будуть передані до Оперативного штабу при ДЕІ України та правоохоронців. 

  • Унаслідок атаки РФ у ДніпроГЕС у місті Запоріжжя було два прямих влучання. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. ГЕС-1 зараз теж не працює. Є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки. 
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