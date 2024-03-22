У “Дії” стали доступні освітні документи, – глава Мінцифри

Оновіть “Дію” – і документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що у застосунку “Дія” стали доступні освітні документи.

“Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою – в Дії”, – повідомив міністр.

Відтепер у застосунку:

Cвідоцтво про базову середню освіту;

Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

Диплом кваліфікованого робітника;

Диплом фахового молодшого бакалавра;

Диплом молодшого спеціаліста;

Диплом молодшого бакалавра;

Диплом бакалавра;

Диплом спеціаліста;

Диплом магістра;

Диплом доктора філософії;

Диплом доктора мистецтва.

“Оновіть Дію, і документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Працюємо, щоб згодом були і додатки. Користуйтесь освітніми документами, коли вступаєте до вишу або влаштовуєтесь на роботу”, – додав Федоров.

Раніше цього місяця у "Дії" спростили отримання субсидії. Замість 21 поля заяви тепер потрібно заповнити 7.