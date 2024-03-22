У “Дії” стали доступні освітні документи, – глава Мінцифри

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що у застосунку “Дія” стали доступні освітні документи.
“Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою – в Дії”, – повідомив міністр.
Відтепер у застосунку:
- Cвідоцтво про базову середню освіту;
- Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
- Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
- Диплом кваліфікованого робітника;
- Диплом фахового молодшого бакалавра;
- Диплом молодшого спеціаліста;
- Диплом молодшого бакалавра;
- Диплом бакалавра;
- Диплом спеціаліста;
- Диплом магістра;
- Диплом доктора філософії;
- Диплом доктора мистецтва.
“Оновіть Дію, і документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Працюємо, щоб згодом були і додатки. Користуйтесь освітніми документами, коли вступаєте до вишу або влаштовуєтесь на роботу”, – додав Федоров.
Раніше цього місяця у "Дії" спростили отримання субсидії. Замість 21 поля заяви тепер потрібно заповнити 7.