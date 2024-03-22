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У “Дії” стали доступні освітні документи, – глава Мінцифри

Оновіть “Дію” – і документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

У “Дії” стали доступні освітні документи, – глава Мінцифри
Фото: Telegram/Михайло Федоров

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що у застосунку “Дія” стали доступні освітні документи.

“Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою – в Дії”, – повідомив міністр. 

Відтепер у застосунку:

  • Cвідоцтво про базову середню освіту;
  • Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
  • Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
  • Диплом кваліфікованого робітника;
  • Диплом фахового молодшого бакалавра;
  • Диплом молодшого спеціаліста;
  • Диплом молодшого бакалавра;
  • Диплом бакалавра;
  • Диплом спеціаліста;
  • Диплом магістра;
  • Диплом доктора філософії;
  • Диплом доктора мистецтва.

“Оновіть Дію, і документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Працюємо, щоб згодом були і додатки. Користуйтесь освітніми документами, коли вступаєте до вишу або влаштовуєтесь на роботу”, – додав Федоров. 

Раніше цього місяця у "Дії" спростили отримання субсидії. Замість 21 поля заяви тепер потрібно заповнити 7.

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