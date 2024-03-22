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Подібну атаку навряд чи можна пригадати, але вона була досить очікуваною, – Гуменюк

Масована і комбінована атака була зосереджена на об'єктах важливої інфраструктури, в тому числі енергетичної.

Подібну атаку навряд чи можна пригадати, але вона була досить очікуваною, – Гуменюк
Начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що подібну атаку, яка відбувається день у день, навряд чи можна пригадати, але вона була досить очікуваною, повідомляє Укрінформ. 

“Те, про що ми попереджали, що після завершення так званих виборів у Росії буде певне загострення, зокрема з повітря, то воно так і відбулося. Подібну атаку, яка відбувається день у день, навряд чи можна пригадати, але вона була досить очікуваною", – сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що зосередження ударів ворога було на об'єктах важливої інфраструктури, в тому числі енергетичної. Гуменюк зауважила, що вже багатьом громадам України повідомляється про обмеження у використанні електроенергії та необхідність зробити запаси води.

Керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» підкреслила, що атака була масована і комбінована. Вона розповіла, що спочатку окупанти запустили багато дронів, потім практично відразу розпочались ракетні удари.

Гуменюк підтвердила, що є влучання в об’єкти важливої інфраструктури, і наголосила, що на це треба відповідно реагувати.

Вона також зазначила, що ввечері ворог вивів морські ракетоносії на бойове чергування, зокрема підводні. За її словами, це може свідчити і про підготовку майбутніх атак.

Речниця зауважила, що останніми днями дуже активізувалися розвідувальні безпілотники.

Компенсувати відсутність А-50 ворог намагається всіма доступними йому на сьогодні засобами, використовуючи тактичну авіацію в нетиповий спосіб, тобто суто для розвідки і збирання інформації, та застосовуючи максимум розвідувальних БПЛА. У зоні відповідальності Оперативного командування «Південь» за позаминулу добу їх було зафіксовано понад 140”, – сказала Гуменюк.

Вона додала, що тактика ворога дійсно змінюється, і він вишукує способи бути максимально ефективним для свого лідера та своїх інтересів.

“Ми шукаємо максимально ефективні засоби протидії, вони шукають максимально ефективні засоби тиску, терору і нападу”, – зазначила Гуменюк.

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