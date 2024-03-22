СБУ затримала навідника РФ, який збирав дані про танкові колони ЗСУ на Харківщині

Зловмисник намагався виявити логістичні центри, які здійснюють техобслуговування та ремонт важкої бронетехніки.

Служба безпеки України затримала навідника, який хотів передати Росії інформацію про маршрути танкових колон ЗСУ поблизу лінії фронту у Харківській області.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Спецслужба викрила агента російської розвідки, який стежив за передислокацією Сил оборони у напрямку передової. У зоні особливої уваги фігуранта були маршрути руху бойових танків українських військ та їхня орієнтовна кількість.

Одночасно зловмисник намагався виявити логістичні центри, які здійснюють техобслуговування та ремонт важкої бронетехніки.

Росіяни планували використати цю інформацію для підготовки бойових операцій на східному фронті, зокрема на Куп’янському напрямку.

Співробітники СБУ затримали російського інформатора на спробі передачі розвідданих. Ним виявився 45-річний мешканець харківського передмістя, ідеологічний прихильник рашизму. На початку повномасштабного вторгнення Росії він переїхав на Полтавщину, звідки за власної ініціативи намагався вийти на спецслужби РФ. Для цього чоловік публікував у прокремлівських Телеграм-каналах власні дописи, в яких вихваляв путіна та героїзував російські війська.

В одному з таких чатів йому запропонували негласну співпрацю та направили перелік розвідувальних завдань. Для збирання інформації фігурант “втемну” використовував своїх знайомих на Харківщині, випитуючи потрібні факти під час дружніх розмов.

Під час обшуку в орендованому помешканні фігуранта вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння територією України).

Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує тюремне ув’язнення.