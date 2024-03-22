Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Боснійський бар’єр на шляху до Німеччини
Боснійський бар’єр на шляху до Німеччини
Шмигаль заявив, що в мобілізації 500 тисяч осіб немає потреби
Шмигаль заявив, що в мобілізації 500 тисяч осіб немає потреби
П'ять питань до керівника метро Віктора Брагінського, який пішов з посади не через ці питання
П'ять питань до керівника метро Віктора Брагінського, який пішов з посади не через ці питання
Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)
Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вчергове завдали удару по Хмельниччині. Є жертви

Мешканців просять до відбою тривоги залишатися в укриттях та зберігати інформаційну тишу.

Росіяни вчергове завдали удару по Хмельниччині. Є жертви
Фото: соцмережі

Російська армія знову завдала удару по Хмельниччині.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Мешканців просять до відбою тривоги залишатися в укриттях та зберігати інформаційну тишу.

Деталі буде повідомлено згодом.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у Хмельницькому, Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та навколишніх селах зникло світло. Окупанти  атакують об′єкти енергетичної інфраструктури.

Наразі станом на 7:00 був відбій повітряної тривоги.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що в місті є пошкодження обʼєктів інфраструктури та  житлових будинків. Є жертви і постраждалі серед цивільних.

Сьогодні вранці у всіх регіонах України оголошено повітряну тривогу: є інформація про пуск ракет зі стратегічної авіації. Також досі триває атака ударними безпілотниками.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies