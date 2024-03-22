Росіяни вчергове завдали удару по Хмельниччині. Є жертви

Російська армія знову завдала удару по Хмельниччині.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Мешканців просять до відбою тривоги залишатися в укриттях та зберігати інформаційну тишу.
Деталі буде повідомлено згодом.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у Хмельницькому, Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та навколишніх селах зникло світло. Окупанти атакують об′єкти енергетичної інфраструктури.
Наразі станом на 7:00 був відбій повітряної тривоги.
Мер Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що в місті є пошкодження обʼєктів інфраструктури та житлових будинків. Є жертви і постраждалі серед цивільних.
Сьогодні вранці у всіх регіонах України оголошено повітряну тривогу: є інформація про пуск ракет зі стратегічної авіації. Також досі триває атака ударними безпілотниками.