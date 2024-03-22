Росіяни вчергове завдали удару по Хмельниччині. Є жертви

Мешканців просять до відбою тривоги залишатися в укриттях та зберігати інформаційну тишу.

Російська армія знову завдала удару по Хмельниччині.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Мешканців просять до відбою тривоги залишатися в укриттях та зберігати інформаційну тишу.

Деталі буде повідомлено згодом.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у Хмельницькому, Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та навколишніх селах зникло світло. Окупанти атакують об′єкти енергетичної інфраструктури.

Наразі станом на 7:00 був відбій повітряної тривоги.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що в місті є пошкодження обʼєктів інфраструктури та житлових будинків. Є жертви і постраждалі серед цивільних.

Сьогодні вранці у всіх регіонах України оголошено повітряну тривогу: є інформація про пуск ракет зі стратегічної авіації. Також досі триває атака ударними безпілотниками.