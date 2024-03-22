Уночі сили ППО збили 55 ворожих "шахедів" та 37 ракет, - Повітряні сили

У ніч на 22 березня Росія завдала комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни запустили по Україні:

63 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Приморсько-Ахтарськ – РФ.);

12 балістичних ракет «Іскандер-М» (Белгородська область - РФ., ТОТ Крим);

40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря);

5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 – Ростовська обл. - РФ.);

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (із десяти МіГ-31К– Тамбовська область - РФ.);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорізької області);

22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Белгородська, Курська обл. - РФ.).

До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони.

В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі:

55 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;

35 крилатих ракет Х-101/Х-555;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Сьогодні вночі Росія здійснила наймасштабнішу атаку на українську енергетику за тривалий час.