Уночі сили ППО збили 55 ворожих "шахедів" та 37 ракет, - Повітряні сили

У ніч на 22 березня Росія завдала комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Росіяни запустили по Україні:
- 63 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Приморсько-Ахтарськ – РФ.);
- 12 балістичних ракет «Іскандер-М» (Белгородська область - РФ., ТОТ Крим);
- 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря);
- 5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 – Ростовська обл. - РФ.);
- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (із десяти МіГ-31К– Тамбовська область - РФ.);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорізької області);
- 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Белгородська, Курська обл. - РФ.).
До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони.
В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі:
- 55 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;
- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Сьогодні вночі Росія здійснила наймасштабнішу атаку на українську енергетику за тривалий час.