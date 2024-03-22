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США попросили Україну припинити удари по російських НПЗ, аби не спровокувати зростання цін на нафту, - Financial Times

США нібито стурбовані тим, що Росія може завдати удару "по енергетичній інфраструктурі, на яку спирається Захід".

США попросили Україну припинити удари по російських НПЗ, аби не спровокувати зростання цін на нафту, - Financial Times
Ілюстративне фото
Фото: Оперативний ЗСУ у Telegram

Сполучені Штати Америки закликали Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, оскільки вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту.

Про це з посиланням на джерела пише Financial Times.

Співрозмовники видання повідомляють, що "попередження з Вашингтона були адресовані СБУ та ГУР".

США нібито стурбовані тим, що, якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських об'єктах, Росія може завдати удару "по енергетичній інфраструктурі, на яку спирається Захід". Йдеться, зокрема, про трубопровод "Каспійського Трубопровідного Консорціуму", через який здійснюються постачання казахстанської нафти. У 2022 році Москва вже ненадовго припиняла його роботу.

Росія залишається одним із найбільших світових експортерів енергоносіїв, незважаючи на санкції Заходу. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15% до 85 доларів за барель, що призвело до зростання цін на паливо. 

  • Україна останнім часом регулярно завдає ударів по нафтопереробним заводам в РФ. Так, найбільший НПЗ "Роснафти" в Рязані втратив свої потужності внаслідок удару українських дронів. Нафтопереробний завод отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти.
  • За даними ГУР, з 2022 року відбулося як мінімум 12 атак на великі російські нафтопереробні заводи і як мінімум 9 цього року, а також кілька терміналів, складів і сховищ.
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