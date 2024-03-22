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Уряд Фінляндії хоче прискорити будівництво паркану на кордоні з Росією

Заплановані на 2025 рік гроші можуть перерозподілити на 2024 рік.

Уряд Фінляндії хоче прискорити будівництво паркану на кордоні з Росією
Фінляндія хоче прискорити будівництво паркану на кордоні з Росією
Фото: Kare Lehtonen / Yle

Уряд Фінляндії вніс до парламенту пропозицію щодо зміни фінансування будівництва паркану на кордоні з Росією.

Про це повідомляє Yle.

Зокрема, щоб прискорити будівництво паркану на кордоні з РФ, уряд пропонує перенести виділення 74 млн євро з 2025 на 2024 рік.

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Водночас, зміна термінів не змінить суму фінансування проекту.

Також пропонується до кінця 2024 року збільшити на 12,2 млн євро витрати Прикордонної служби через додаткові заходи щодо боротьби з спрямовуваною міграцією.

  • Уряд Фінляндії вирішив, що пункти пропуску на сухопутному кордоні між Фінляндією та Росією залишаться закритими до 14 квітня 2024.
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