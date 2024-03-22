Уряд Фінляндії хоче прискорити будівництво паркану на кордоні з Росією

Заплановані на 2025 рік гроші можуть перерозподілити на 2024 рік.

Фінляндія хоче прискорити будівництво паркану на кордоні з Росією

Уряд Фінляндії вніс до парламенту пропозицію щодо зміни фінансування будівництва паркану на кордоні з Росією.

Про це повідомляє Yle.

Зокрема, щоб прискорити будівництво паркану на кордоні з РФ, уряд пропонує перенести виділення 74 млн євро з 2025 на 2024 рік.

Водночас, зміна термінів не змінить суму фінансування проекту.

Також пропонується до кінця 2024 року збільшити на 12,2 млн євро витрати Прикордонної служби через додаткові заходи щодо боротьби з спрямовуваною міграцією.