Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
ГоловнаСвіт

Наступним прем'єр-міністром Ірландії може стати Саймон Гарріс

У разі обрання 37-річний Гарріс стане наймолодшим прем'єр-міністром країни.

Наступним прем'єр-міністром Ірландії може стати Саймон Гарріс
Саймон Гарріс
Фото: EPA/UPG

Міністр вищої освіти Саймон Гарріс став беззаперечним фаворитом на посаду наступного прем'єр-міністра Ірландії

Про це повідомляє Reuters.

Гарріс заявив про свою кандидатуру, оскільки інші потенційні кандидати заявили, що не будуть балотуватися на заміну Лео Варадкару, який йде у відставку.

У разі обрання 37-річний Гарріс стане наймолодшим прем'єр-міністром країни. Дон ього наймолодшим головою ірландського уряду був якраз Варадкар, якому було 38 років, коли його вперше призначили на посаду в 2017 році.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Значається, що Гарріс, випускник молодіжного підрозділу Fine Gael, отримав публічну підтримку від багатьох членів парламентської партії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies