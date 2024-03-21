Наступним прем'єр-міністром Ірландії може стати Саймон Гарріс

Міністр вищої освіти Саймон Гарріс став беззаперечним фаворитом на посаду наступного прем'єр-міністра Ірландії.
Про це повідомляє Reuters.
Гарріс заявив про свою кандидатуру, оскільки інші потенційні кандидати заявили, що не будуть балотуватися на заміну Лео Варадкару, який йде у відставку.
У разі обрання 37-річний Гарріс стане наймолодшим прем'єр-міністром країни. Дон ього наймолодшим головою ірландського уряду був якраз Варадкар, якому було 38 років, коли його вперше призначили на посаду в 2017 році.
Значається, що Гарріс, випускник молодіжного підрозділу Fine Gael, отримав публічну підтримку від багатьох членів парламентської партії.
- Прем'єр-міністр Республіки Ірландія Лео Варадкар повідомив про негайну відставку з посади голови правлячої партії Fine Gael. Це означає, що одразу після обрання свого наступника він припинить повноваження голови уряду.
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Лео Варадкар запам'ятався гострим вислювлюванням на адресу Путіна: він заявив, що Ірландія навряд чи висловлюватиме співчуття, коли диктатор помре.
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У липні минулого року прем'єр приїздив до Києва, де зустрічався з Президентом України Володимиром Зеленським.