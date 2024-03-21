Наступним прем'єр-міністром Ірландії може стати Саймон Гарріс

Міністр вищої освіти Саймон Гарріс став беззаперечним фаворитом на посаду наступного прем'єр-міністра Ірландії.

Про це повідомляє Reuters.

Гарріс заявив про свою кандидатуру, оскільки інші потенційні кандидати заявили, що не будуть балотуватися на заміну Лео Варадкару, який йде у відставку.

У разі обрання 37-річний Гарріс стане наймолодшим прем'єр-міністром країни. Дон ього наймолодшим головою ірландського уряду був якраз Варадкар, якому було 38 років, коли його вперше призначили на посаду в 2017 році.

Значається, що Гарріс, випускник молодіжного підрозділу Fine Gael, отримав публічну підтримку від багатьох членів парламентської партії.