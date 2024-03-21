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Ірландія зробила перший крок до легалізації евтаназії

Однак у середині парламентського комітету, який розглядає це питання, є розбіжності.

Ірландія зробила перший крок до легалізації евтаназії
Фото: bsmu.edu.ua

Ірландія − одна з найбільш католицьких країн Європи − зробила перший крок до легалізації допомоги при смерті, пише Politico.

Ірландські депутати рекомендували, щоб уряд дозволив допомогу вчиненні суїциду для людей з невиліковними хворобами, яким залишилося жити лише шість місяців, або тих, яким залишилося 12 місяців, якщо вони мають нейродегенеративний стан.

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Це остання прогресивна соціальна реформа у країні − після референдумів про легалізацію одностатевих шлюбів і абортів у 2015 і 2018 роках відповідно. 

“Але шлях до легалізації евтаназії ще може бути незрозумілим − не в останню чергу через відставку центристського прем’єр-міністра Лео Варадкара та розбіжності всередині міжпартійного комітету, створеного для вирішення цієї теми”, − зазначає видання.

Комітет протягом останнього року вислуховував прихильників і противників цього питання, але не досяг консенсусу. Його голова, незалежний парламентарій Майкл Хілі-Рей, не підтримав висновки комітету та представить звіт меншості.

Однак прихильники евтаназії сподіваються, що новий закон схвалять.

  • Цього року французький уряд представить законопроєкт, який дозволить дорослим, у яких виявили невиліковні захворювання, вчинити суїцид. Аби отримати летальний продукт, пацієнтам потрібно буде продемонструвати, що вони повністю усвідомлюють своє рішення. Хворі мають відчувати фізичний або психологічний біль, який неможливо полегшити, а також потрібно буде схвалення медиків.
  • У Європейському Союзі евтаназію дозволяють, зокрема Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Іспанія та Німеччина
  • За даними організації “Campaign for Dignity in Dying”, понад 200 мільйонів людей у всьому світі мають законний доступ до тієї чи іншої форми допомоги при смерті.
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