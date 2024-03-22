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Парламент Литви схвалив рішення про підняття витрат на оборону до 3% ВВП

Минулоріч показник склав 2,8%, у 2024 році очікується приблизно той самий обсяг фінансування.

Парламент Литви схвалив рішення про підняття витрат на оборону до 3% ВВП
Сейм Литви
Фото: Reuters

Литовський Сейм у четвер двома третинами голосів підтримав рішення щодо змін до бюджетних вимог. Починаючи з 2025 року, кошторис має обов'язково передбачати не менше ніж 3% ВВП на оборонну галузь.

Як пише Reuters, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Литва сумлінно дотримувалася рекомендацій НАТО щодо виділення 2% свого валового продукту на фінансування збройних сил. Минулоріч показник склав 2,8%, у 2024 році експерти очікують приблизно таких же цифр.

Частина нових коштів буде витрачена Литвою на підготовку до постійного розміщення на своїй території контингенту з 5000 німецьких військовослужбовців, яке має відбутися у 2027 році.

Рішення литовського Сейму відповідає заклику президента сусідньої Польщі Анджея Дуди підняти мінімальний рівень фінансування оборони з 2% до 3% ВВП. Сама ж Польща перевищує і ці плани, спрямовуючи цьогоріч на армію близько 4%.

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