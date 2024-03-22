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Байден вперше випередив Трампа в опитуваннях

Проте навіть перевага у рейтингу не є запорукою успіху на виборах.

Байден вперше випередив Трампа в опитуваннях
Фото: EPA/UPG

Згідно з опитуванням, проведеним виданням The Economist, чинний президент США Джо Байден наразі користується трохи більшою підтримкою американців, ніж його суперник на майбутніх виборах Дональд Трамп. Демократу довіряють 45% респондентів, в той час як республіканцеві 44%.

Це перше соціологічне дослідження за тривалий час, в якому Байден має перевагу. Раніше опитування вперто пророкували перемогу Трампу.

Проте навіть більша підтримка народу не є запорукою успіху в президентських перегонах у США. Система непрямих виборів, коли кожен штат делегує певну кількість виборників залежно від населення, передбачає ситуації, коли кандидат виграє, не отримавши більшості голосів людей. Саме так і сталося у 2016, коли Дональд Трамп переміг Гілларі Клінтон, хоча демократка за народним голосуванням випередила його аж на два відсотки.   

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