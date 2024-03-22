Байден вперше випередив Трампа в опитуваннях

Згідно з опитуванням, проведеним виданням The Economist, чинний президент США Джо Байден наразі користується трохи більшою підтримкою американців, ніж його суперник на майбутніх виборах Дональд Трамп. Демократу довіряють 45% респондентів, в той час як республіканцеві 44%.
Це перше соціологічне дослідження за тривалий час, в якому Байден має перевагу. Раніше опитування вперто пророкували перемогу Трампу.
Проте навіть більша підтримка народу не є запорукою успіху в президентських перегонах у США. Система непрямих виборів, коли кожен штат делегує певну кількість виборників залежно від населення, передбачає ситуації, коли кандидат виграє, не отримавши більшості голосів людей. Саме так і сталося у 2016, коли Дональд Трамп переміг Гілларі Клінтон, хоча демократка за народним голосуванням випередила його аж на два відсотки.
- Дональд Трамп гарантував собі третю поспіль республіканську номінацію після перемоги на праймеріз у штаті Джорджія.
- 13 березня Джо Байден набрав необхідну кількість делегатів для висування в президенти від демократів.
- Вибори у США відбудуться 5 листопада, новообраний президент розпочне каденцію 20 січня 2025 року.