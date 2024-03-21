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Трамп просить прихильників допомогти йому донатами сплатити штраф за шахрайство

Федеральний закон про цьому забороняє використовувати кошти виборчої кампанії з особистою метою.

Трамп просить прихильників допомогти йому донатами сплатити штраф за шахрайство
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп шукає спосіб виплатити штраф у понад 450 мільйонів доларів, який встановив для нього суд штату Нью-Йорк за звинуваченням у шахрайстві. Як повідомляє Reuters, республіканцеві доводиться просити гроші у прихильників.

Близько одного мільйона людей, які підтримують кампанію Трампа, отримали повідомлення із закликом робити донати, щоб кандидату в президенти не загрожувала конфіскація майна. Тексти містять гасла на кшталт "Приберіть свої брудні руки від вежі Трампа!" та "Зупиніть полювання на відьом проти Трампа!"

Федеральний закон США забороняє використовувати кошти, зібрані для ведення передвиборчої кампанії, на особисті витрати. Проте Трампу вже вдавалося оплачувати юридичні рахунки з грошей прихильників. Він пояснював це тим, що його судові справи "тісно пов'язані з політичним процесом".

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