Іспанія за два роки передала Україні військову допомогу на 190 млн євро і готує ще 20 "Леопардів"

Держсекретар торгівлі Іспанії оприлюднив повний список постачань військової допомоги Україні впродовж двох років на загальну суму 190 млн, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на військовий портал Infodefensa.

У списку вказані прилади нічного бачення, безпілотні літальні апарати, пристрої зв'язку, гранатомети, системи дистанційного керування озброєнням, системи наведення боєприпасів, гаубиці, кулемети, протитанкові міни, легке озброєння та артилерійські боєприпаси, міномети, мінометні гранати, ракети "Hawk", "Mistral", "Harpoon", Aspide, бронетранспортери, десять бойових танків Leopard 2A4 і вісім патрульних катерів.

За інформацією видання, у списку відсутні ще 20 танків Leopard 2A4, які вже схвалені Міжміністерською радою з торгівлі та контролю оборонних матеріалів і технологій подвійного призначення, їх буде додано до вже відправлених десяти, а також 90 експортних товарів іспанської оборонної промисловості.

Крім того, нещодавно міністерка оборони Маргарита Роблес зустрілася з родичами українських військових, які проходять реабілітацію в Іспанії.

Також видання повідомляє, що кілька міжнародних організацій і парламентські групи заявили про ризик потрапляння відправленої в Україну допомоги на чорний ринок, проте відповідь міністерки торгівлі Іспанії Ксіани Мендес була різкою і категорично негативною. "Матеріали, що експортуються Іспанією, є необхідною, пріоритетною і важливою зброєю для України в боротьбі з Росією; немає сумнівів у тому, що Україна найкращим чином використовує їх для захисту своєї національної безпеки", - пояснила вона.