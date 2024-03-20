Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
​Білий прапор папства
​Білий прапор папства
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
ГоловнаСвіт

Чехія передала Києву 300 тисяч снарядів, — The Guardian

Це забезпечить життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.

Чехія передала Києву 300 тисяч снарядів, — The Guardian
Фото: Радіо Свобода/Сергій Нужненко

Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту. За інформацією джерел, перші поставки надійдуть до червня.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський, пише The Guardian.

Липавський додав, що Прага готова поставити тисячі додаткових артилерійських снарядів в Україну, лише за кілька тижнів після того, як вона оголосила про ініціативу щодо отримання таких необхідних поставок з-за меж ЄС.

"Прага не може стояти осторонь і дивитися, як Україна залишається без допомоги. У нас є безпосередній досвід 40-річного перебування в ролі сателіта Москви, країни, в яку 1968 року вторглися російські танки, щоб придушити Празьку весну", — заявив Липавський.

  • На Мюнхенській безпековій конференції президент Чехії Петр Павел оголосив, що знайшов можливість придбати для України 800 000 боєприпасів. Прага закликала союзників долучитися фінансуванням. Понад десять країн сказали, що зроблять внески. 800 000 боєприпасів хочуть закупити протягом цього року. 
  • Боєприпаси за цією схемою можуть опинитися на фронті вже у червні.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies