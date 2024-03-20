Чехія передала Києву 300 тисяч снарядів, — The Guardian

Це забезпечить життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.

Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту. За інформацією джерел, перші поставки надійдуть до червня.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський, пише The Guardian.

Липавський додав, що Прага готова поставити тисячі додаткових артилерійських снарядів в Україну, лише за кілька тижнів після того, як вона оголосила про ініціативу щодо отримання таких необхідних поставок з-за меж ЄС.

"Прага не може стояти осторонь і дивитися, як Україна залишається без допомоги. У нас є безпосередній досвід 40-річного перебування в ролі сателіта Москви, країни, в яку 1968 року вторглися російські танки, щоб придушити Празьку весну", — заявив Липавський.