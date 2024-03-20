СБУ затримала агента ФСБ, який шукав "слабкі місця" в оборонній лінії на півночі України

Правоохоронці СБУ затримали агента ФСБ, який шукав "слабкі місця" в оборонній лінії у прикордонних районах Чернігівської області.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки зірвала спробу Росії отримати координати Сил оборони у прикордонних районах Чернігівщини.
"У результаті спецоперації затримано агента ФСБ, який відслідковував розташування укріпрайонів та опорних блокпостів, що забезпечують оборону північних рубежів України", — розповіли у відомстві.
Також зрадник намагався виявити орієнтовні локації зенітно-ракетних комплексів української ППО. Для збору розвідданих фігурант об’їжджав на велосипеді місцевість та приховано фотографував локації Сил оборони.
Отримані відомості він мав передати окупантам через месенджер у вигляді медіафайлів із прив’язкою до місцевості.
"Співробітники СБУ спрацювали на випередження – завчасно затримали російського агента і тим самим запобігли передачі розвідінформації агресору", — додають в СБУ.
За даними слідства, затриманим є місцевий комунальник, якого дистанційно завербував співробітник прикордонного управління фсб рф по Брянській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки.
У 2023 році правоохоронці зацікавили підозрюваним через його антиукраїнські дописи на російських Телеграм-каналах. З часом російські спецслужби залучили зрадника до розвідувально-підривної діяльності на користь ФСБ.
Під час обшуку у помешканні фігуранта вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази злочинної діяльності.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.