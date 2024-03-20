СБУ затримала агента ФСБ, який шукав "слабкі місця" в оборонній лінії на півночі України

Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.

Правоохоронці СБУ затримали агента ФСБ, який шукав "слабкі місця" в оборонній лінії у прикордонних районах Чернігівської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки зірвала спробу Росії отримати координати Сил оборони у прикордонних районах Чернігівщини.

"У результаті спецоперації затримано агента ФСБ, який відслідковував розташування укріпрайонів та опорних блокпостів, що забезпечують оборону північних рубежів України", — розповіли у відомстві.

Також зрадник намагався виявити орієнтовні локації зенітно-ракетних комплексів української ППО. Для збору розвідданих фігурант об’їжджав на велосипеді місцевість та приховано фотографував локації Сил оборони.

Фото: СБУ

Отримані відомості він мав передати окупантам через месенджер у вигляді медіафайлів із прив’язкою до місцевості.

"Співробітники СБУ спрацювали на випередження – завчасно затримали російського агента і тим самим запобігли передачі розвідінформації агресору", — додають в СБУ.

За даними слідства, затриманим є місцевий комунальник, якого дистанційно завербував співробітник прикордонного управління фсб рф по Брянській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

У 2023 році правоохоронці зацікавили підозрюваним через його антиукраїнські дописи на російських Телеграм-каналах. З часом російські спецслужби залучили зрадника до розвідувально-підривної діяльності на користь ФСБ.

Фото: СБУ

Під час обшуку у помешканні фігуранта вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.