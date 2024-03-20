​АРМА через конкурс обере організатора торгів з продажу яхти Медведчука

Документи на конкурс можна буде подати до 18 квітня.

Сьогодні, 20 березня, відбулося засідання Комісії з питань проведення відбору організатора торгів, на якому проголосували за проведення конкурсного відбору організатора продажу арештованої яхти Віктора Медведчука "Royal Romance". Переможець організує і проведе публічний продаж судна.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вперше в історії виставило на реалізацію актив, арештований за кордоном, повідомило Суспільне.

Зазначається, що кошти від продажу яхти підуть на обороноздатність України.

Документи на конкурс можна буде подати до 18 квітня. Зазвичай, на подання документів дають 14 днів, але оскільки очікують на іноземців, то терміни подовжили ще на 15 днів.

Зазначається, що до відбору організатора торгів є два основних критерії:

він не має бути пов'язаний з Медведчуком

він повинен мати відповідний досвід у проведенні торгів.

Розширений текст з вимогами до кандидатів в організатори торгів АРМА оприлюднить пізніше.

У АРМА повідомили, що поки що не можуть точно оцінити яхту. Відомо, що у 2015 році Медведчук заплатив за неї 200 мільйонів євро. Коли представники АРМА були в Хорватії і оглядали яхту, то знайшли документи страхування за 2020 рік. Тоді судно застрахували на 120 мільйонів. Теперішню оцінку яхти проводитиме організатор торгів.

“Ми знаємо, за яку суму куплена яхта у 2015 році – це приблизно 200 мільйонів євро. Але вона використовувалась, є амортизація. Під час перебування у Хорватії мали можливість подивитись документи під час вилучення, у переліку документів я знайшов документ датований 2020 р. Це був страховий поліс на 120 мільйонів євро”, – повідомили у АРМА.

29 лютого 2024 року делегація АРМА з представниками ГПУ провели огляд судна. Тоді суддя, який заарештував цю яхту, вперше зайшов на це судно.

“Останні 6 місяців співпрацюємо з партнерами у Хорватії. З судовою владою Хорватії, з посольствами. Реалізація яхти, яка буде сьогодні оголошена комісією, увійде в історію. Гроші перенаправлятимуться на підтримку обороноздатності України”, – сказав заступник голови АРМА з питань європейської інтеграції Грігол Катамадзе.