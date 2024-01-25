Хорватія передасть Україні арештовану яхту Медведчука, - голова АРМА

Окружний суд м. Спліт у Хорватії вирішив передати Україні арештовану яхту Віктора Медведчука Royal Romance.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, судно перевіряють фахівці, тому інформація, що яхту кудись відпливала, має своє пояснення.

"АРМА тримає питання на особливому контролі та володіє достовірними даними про те, що арештована яхта 25 січня 2024 року тимчасово відчалила для підтвердження її технічної спроможності, плавучості та роботи двигунів. Проведення цих заходів відбулось за рішенням Окружного суду м.Спліт (Хорватія). Для забезпечення законності під час технічної перевірки за процесом спостерігав Капітан порту за участі поліцейських Хорватії", - розповіла Дума.

Інформацію про повернення Україні яхти оприлюднив державний секретар Міністерства закордонних та європейських справ Республіки Хорватія - керівник міжвідомчої робочої групи з питань підтримки України Франо Матушіч.

Фото: Олена Дума Рішення хорватського суду щодо яхти Медведчука

"Отримано запевнення, що Хорватія очікує якнайшвидшої передачі судна Україні. На думку хорватської сторони, правових перешкод для здійснення цього наміру не існує. Також рада повідомити, що АРМА отримало погодження на проведення повторного огляду цього активу", - додала Дума.

За словами очільниці Агенства з розшуку і менеджменту активів, після проведення оцінки арештованого активу його планують продати.

"Продаж цього лоту стане першим прикладом реалізації арештованих активів, що перебувають за кордоном", - додала Дума.