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Фіцо підтвердив, що Словаччина не заважатиме наданню Україні 50 млрд євро від ЄС

Словацький прем'єр також підтримує вступ України до ЄС. 

Фіцо підтвердив, що Словаччина не заважатиме наданню Україні 50 млрд євро від ЄС
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що його країна не перешкоджатиме наданню Україні 50 млрд євро фінансової підтримки. 

Це рішення мають розглянути 1 лютого, сказав він на брифінгу із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Словацький прем'єр також сказав, що підтримує приєднання України до ЄС. 

"Я впевнений, пане канцлер, що 1 лютого ми досягнемо згоди щодо перегляду бюджету ЄС, а також щодо фінансової підтримки України. Ми хочемо допомогти Україні. Тому ми, звичайно, за приєднання України до Європейського Союзу. Але, звичайно, з іншого боку ми говоримо, що Україна має відповідати Копенгагенським критеріям. Треба бути готовим, тому що непідготовлена країна може принести Європейському Союзу лише більше труднощів, ніж користі", – сказав Фіцо. 

Прем'єр Словаччини додав, що після візиту до Ужгорода він дійшов із українським колегою Денисом Шмигалем згоди в деяких питаннях, але не в усіх.

"Ми разом були в Ужгороді, і, звісно, стало зрозуміло, що в деяких питаннях ми маємо зовсім інші позиції, ніж українці. Ми не віримо, що цей конфлікт можна вирішити військовим шляхом. Але з іншого боку, ми дійсно дійшли згоди з багатьох-багатьох питань, наприклад, що стосується енергетики. Але я дійсно хочу сказати відверто, що є й теми, по яких ми не збігаємося", – сказав він. 

  • За даними Politico, в жовтні прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини виступили проти пакету допомоги в розмірі 50 мільярдів євро для України.
  • Цей пакет допомоги у червні запропонувала Єврокомісія на наступні чотири роки. Цю ініціативу підтримав Європарламент. Згідно з нею, ЄС має створити Український фонд – новий інструмент обсягом у 50 млрд євро, передбачених на 2024-2027 роки. Кошти повинні піти на відновлення України від наслідків російського вторгнення. 
  • За даними Суспільного, Угорщина запропонувала членам ЄС розділити пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро і спершу надати тільки половину.
  • Виділити 50 млрд безпосередньо на саміті Євроради в грудні не вдалося – це заблокувала Угорщина. Її прем'єр сказав, що погодиться підтримати пакет, якщо ЄС розморозить всі 30 млрд євро, заблокованих через деградацію демократії в Угорщині. Спершу ЄС обіцяв розморозити лише 10 млрд. Потім Орбан, за даними журналістів, висунув вимогу переглядати надання Україні коштів кожного року. 
  • За даними західних медіа, з Орбаном вдалося досягти консенсусу щодо схвалення фінансування Україні. 
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