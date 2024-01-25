Фіцо підтвердив, що Словаччина не заважатиме наданню Україні 50 млрд євро від ЄС

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що його країна не перешкоджатиме наданню Україні 50 млрд євро фінансової підтримки.

Це рішення мають розглянути 1 лютого, сказав він на брифінгу із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Словацький прем'єр також сказав, що підтримує приєднання України до ЄС.

"Я впевнений, пане канцлер, що 1 лютого ми досягнемо згоди щодо перегляду бюджету ЄС, а також щодо фінансової підтримки України. Ми хочемо допомогти Україні. Тому ми, звичайно, за приєднання України до Європейського Союзу. Але, звичайно, з іншого боку ми говоримо, що Україна має відповідати Копенгагенським критеріям. Треба бути готовим, тому що непідготовлена країна може принести Європейському Союзу лише більше труднощів, ніж користі", – сказав Фіцо.

Прем'єр Словаччини додав, що після візиту до Ужгорода він дійшов із українським колегою Денисом Шмигалем згоди в деяких питаннях, але не в усіх.

"Ми разом були в Ужгороді, і, звісно, стало зрозуміло, що в деяких питаннях ми маємо зовсім інші позиції, ніж українці. Ми не віримо, що цей конфлікт можна вирішити військовим шляхом. Але з іншого боку, ми дійсно дійшли згоди з багатьох-багатьох питань, наприклад, що стосується енергетики. Але я дійсно хочу сказати відверто, що є й теми, по яких ми не збігаємося", – сказав він.