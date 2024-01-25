Фіцо підтвердив, що Словаччина не заважатиме наданню Україні 50 млрд євро від ЄС

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що його країна не перешкоджатиме наданню Україні 50 млрд євро фінансової підтримки.
Це рішення мають розглянути 1 лютого, сказав він на брифінгу із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Словацький прем'єр також сказав, що підтримує приєднання України до ЄС.
"Я впевнений, пане канцлер, що 1 лютого ми досягнемо згоди щодо перегляду бюджету ЄС, а також щодо фінансової підтримки України. Ми хочемо допомогти Україні. Тому ми, звичайно, за приєднання України до Європейського Союзу. Але, звичайно, з іншого боку ми говоримо, що Україна має відповідати Копенгагенським критеріям. Треба бути готовим, тому що непідготовлена країна може принести Європейському Союзу лише більше труднощів, ніж користі", – сказав Фіцо.
Прем'єр Словаччини додав, що після візиту до Ужгорода він дійшов із українським колегою Денисом Шмигалем згоди в деяких питаннях, але не в усіх.
"Ми разом були в Ужгороді, і, звісно, стало зрозуміло, що в деяких питаннях ми маємо зовсім інші позиції, ніж українці. Ми не віримо, що цей конфлікт можна вирішити військовим шляхом. Але з іншого боку, ми дійсно дійшли згоди з багатьох-багатьох питань, наприклад, що стосується енергетики. Але я дійсно хочу сказати відверто, що є й теми, по яких ми не збігаємося", – сказав він.
- За даними Politico, в жовтні прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини виступили проти пакету допомоги в розмірі 50 мільярдів євро для України.
- Цей пакет допомоги у червні запропонувала Єврокомісія на наступні чотири роки. Цю ініціативу підтримав Європарламент. Згідно з нею, ЄС має створити Український фонд – новий інструмент обсягом у 50 млрд євро, передбачених на 2024-2027 роки. Кошти повинні піти на відновлення України від наслідків російського вторгнення.
- За даними Суспільного, Угорщина запропонувала членам ЄС розділити пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро і спершу надати тільки половину.
- Виділити 50 млрд безпосередньо на саміті Євроради в грудні не вдалося – це заблокувала Угорщина. Її прем'єр сказав, що погодиться підтримати пакет, якщо ЄС розморозить всі 30 млрд євро, заблокованих через деградацію демократії в Угорщині. Спершу ЄС обіцяв розморозити лише 10 млрд. Потім Орбан, за даними журналістів, висунув вимогу переглядати надання Україні коштів кожного року.
- За даними західних медіа, з Орбаном вдалося досягти консенсусу щодо схвалення фінансування Україні.