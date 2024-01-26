Позов ПАР: Міжнародний суд ООН вирішив не вимагати від Ізраїлю негайного припинення вогню в Газі

Водночас, серед інших заходів, суд постановив, що Ізраїль має зробити все від нього залежне, щоб уникнути вбивства мирних палестинців.

Міжнародний суд ООН вирішив не вимагати від Ізраїлю негайного припинення вогню в Газі, повідомляє “Бі-Бі-Сі”.

Водночас значною більшістю голосів суд постановив, серед інших заходів, що Ізраїль має зробити все від нього залежне, щоб уникнути вбивства палестинців, заподіяння їм серйозних тілесних чи психічних ушкоджень або застосування заходів, спрямованих на те, щоб палестинські жінки не народжували дітей.

Зазначається, що це не остаточне рішення суду щодо справи про можливий геноцид – це, ймовірно, займе кілька років. Але запропоновані сьогодні заходи спрямовані на те, щоб палестинці Гази користувалися певним захистом.

Тепер Ізраїль має вирішити, як відповісти. Рішення Міжнародного суду є обов’язковим, але механізму примусового виконання немає.

Раніше у суді Ізраїль відкинув звинувачення Південної Африки в геноциді палестинців, стверджуючи, що операції в Газі є законним захистом від найбільшого навмисного масового вбивства євреїв за один день з часів Голокосту.