Про ремонт дронів, або чому важливо занурюватися в усі дрібниці?

Що відрізняє профі від дилетантів або початківців? Увага до нюансів. Інколи це може виглядати занудним, але тільки так можна дійсно охопити якусь фахову тему та побачити цілісну картину. І це добре видно на прикладі обслуговування та ремонту дронів та іншої пов’язаної з цією темою техніки.

Фото: Андрій Штепа

Я впевнений: для багатьох поняття ремонту дронів на війні є новиною. Адже на думку більшості, у безпілотника два шляхи: виконати задачу або бути пройо... загубленим. Так, доля FPV-камікадзе майже завжди передбачає ці варіанти. Але з розвідувальними БпЛА все трохи інакше. Це багаторазова техніка, яку використовують по кілька разів на день. А тому їй потрібен сервіс. Наприклад, часто при посадці пошкоджуються промені та мотори, які замінюють на нові. Нерідко може глючити електроніка, і тоді слід перепаяти якісь плати. А ще наші хлопці інколи саджають орківські дрони, які можна перепрошити, аби перевести на сторону добра. Звичайно, все це не дуже масові випадки, але вони є.

І в цій темі, як усюди, є свої проблеми. Перша — запчастини. Я писав у одній колонці, що закуповувати дрони з Китаю дедалі важче. Але з деталями ситуація ще гірша. Постачальники бояться штрафів з боку виробників за співробітництво з українцями. У випадку БпЛА ситуацію рятують обсяги, заради яких можна видумувати хитрі схеми. Але запчастин нам потрібно менше, вони не дорогі, тож для продавця ризик втратити контракт із виробником не вартий того. Наприклад, ми нещодавно отримали запчастин на 30 тисяч євро, яких вистачить на пару місяців. Здається: багато. Та якщо перевести на готові дрони, це пара десятків Mavic 3. Тобто це невеликі гроші для постачальників.

Є й інша проблема — як ремонтувати техніку. Питання навіть не в якості, в Україні є талановиті майстри. Але як зараз виглядає схема ремонту дронів? Військові їдуть до відділення пошти та відправляють пораненого «бійця» на сервіс, аби за пару тижнів отримати назад. Інколи хлопці можуть накопичити пачку безпілотників та відрядити «кур’єра» до Києва, де цей захисник буде тиждень очікувати на техніку. Звичайно, це можна розглядати як відпустку, яка потрібна кожній людині… Але всі погоджуються: це не є ефективним використанням ресурсів. Адже ремонти потрібні постійно, і так пів бригади може їздити по Україні з пошкодженими БпЛА.

Варіантів виправлення ситуації багато. Наприклад, мобільні ремонтні бригади, які пересуваються вздовж фронту та на місці лагодять типові ушкодження дронів. Або ж масові курси хоча б поверхневого ремонту безпілотників. Чи централізовані великі закупівлі запчастин, аби зацікавити постачальників. Хтось скаже: все це не настільки масштабно, як виробництво дронів чи навчання операторів БпЛА. Погоджуюсь, але — частково. Ми не маємо права закрити очі на проблеми, з якими стикаються хлопці. І занурення в тему, з якого я розпочав, дозволяє бачити цілісну картину — та думати комплексно. А це є дійсно важливим. Адже у виснажливій війні ресурсів значення має вже кожна копійчина, кожна одиниця техніки та кожна дія кожного з нас.