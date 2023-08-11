Україна обговорює з оборонними компаніями США ремонт і обслуговування техніки та створення спільних підприємств

Україна веде переговори з асоціаціями оборонних індустрій Сполучених Штатів Америки та бізнес асоціаціями, до яких входять оборонні компанії.

Як розповіла посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua, за останній рік вона зустрілася з усіма такими асоціаціями, серед яких – Arizona Defense & Industry Coalition, National Defense Industrial Association, International Stability Operations, Association Society for International Development – United States Chapter, National Association of Corporate Directors, US-Ukraine Business Council і Американська торговельна палата.

"Ми також постійно проводимо роботу з окремими профільними підприємствами, починаючи від тих виробників, чиї спроможності ми вже отримуємо: General Dynamics, Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, BAE Systems, Northrop Grumman, Bell Helicopter, Global Ordnance, Day and Zimmerman, L3Harris тощо", - додала посол.

Крім того, у червні Україну відвідала делегація компаній-членів Оборонно-промислової коаліції штату Аризона, яку заснували за активного сприяння сенатора Джона Маккейна. До цієї коаліції входить близько 200 компаній.

Серед ключових тем переговорів із компаніями - обслуговування і ремонт техніки безпосередньо на території України, адже наразі її доводиться відвозити за кордон. "Це забирає багато часу і ресурсів. Ми раді, що Boeing вже має в Україні великий R&D-центр, де під час війни навіть збільшили штат на 100 людей і зараз мають майже 1200 працівників. Ми маємо зробити так, щоби такі компанії розширювали свою присутність в Україні", - наголосила Маркарова.

Посол також зазначила, що йдеться про створення нових спільних підприємств. "Тут, на жаль, Сполучені Штати відстають, наприклад, від Німеччини. Ви пам’ятаєте, що німецька компанія Rheinmetall підписала договір з українськими партнерами про створення виробництва. Зараз ми працюємо з декількома американськими виробниками, делегації яких вже були в Україні, бо дуже потрібно, щоби вони відкривали власні філії на території нашої держави. Думаю, що невдовзі наздоженемо і переженемо", - розповіла дипломат.

Також ведеться робота з технологічними компаніями. "Ми вже ведемо перемовини з відомими технологічними гігантами: Amazon, Google, Microsoft, HP, SpaceX/Starlink, – а також активно співпрацюємо саме з оборонними технологічними підприємствами, згаданими раніше, і агітуємо їх, щоби вони розглядали Україну як постійне місце своєї діяльності", - розповіла Маркарова.

З її словами, США дуже позитивно сприйняли ініціативу Президента Зеленського щодо форуму оборонних індустрій.

"Багато компаній зі США вже включилися в роботу і питають нас про те, коли ми зможемо організувати форум та скільки компаній збираємося привезти. Це, до речі, важливе питання, адже навіть великі корпорації не працюють без підрядників. Тому нам потрібно зібрати разом усіх – і великих виробників, і тих, хто їх забезпечує комплектуючими, і фінансовий сектор, і решту", - зазначила посол України.

Нагадаємо, нещодавно на зустрічі з українськими послами Володимир Зеленський наголосив, що зброя – один із пріоритетів у роботі для дипломатів з України. Він поставив дипломатам завданням працювати над максимальним представленням на цьому форумі іноземних компаній та над конкретними проєктами.