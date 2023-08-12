У Бериславському районі військові РФ з дрона скинули вибухові снаряди.

Через російські обстріли Херсонщини постраждали три людини.

Про це повідомляє у Телеграмі Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, 12 серпня близько 03:00 окупанти обстріляли Дар’ївську громаду Херсонського району. Із забоєм голови до лікарні ушпиталили чоловіка. Близько 10:20 в одному з населених пунктів Бериславського району військові РФ з дрону скинули вибухові снаряди. Постраждали двоє місцевих жителів, їм надано медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

За даними прокурорів, також російські війська продовжують обстрілювати житлові райони Херсона. Пошкоджені житлові будинки, господарські будівлі, автотранспорт, а також лінії електропередачі.

Нагадаємо, що протягом минулої доби росіяни здійснили 39 обстрілів Херсонської області, випустивши 159 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА. Одна цивільна людина загинула, десять поранені.

Також росіяни вчора безпілотником завдали удару по машині з поліцейськими.