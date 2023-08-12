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Внаслідок учорашніх ударів по Херсонській області загинула мирна людина, 10 поранені

Серед обстріляних обʼєктів – пункт видачі гуманітарної допомоги. 

Внаслідок учорашніх ударів по Херсонській області загинула мирна людина, 10 поранені
Фото: Херсонська ОВА

Протягом минулої доби росіяни здійснили 39 обстрілів Херсонської області, випустивши 159 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА. Одна цивільна людина загинула, десять поранені.

По Херсону ворог випустив девʼять снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області;  територію заводу, адміністративні будівлі, позашкільний навчальний заклад, обʼєкти критичної інфраструктури, церкву, магазини, кафе у Херсонській міській громаді; пункт видачі гуманітарної допомоги та будівлю магазину в Бериславі", – зазначив він.

Атаки на пункти видачі гуманітарної допомоги в Херсонській області окупанти вчиняли два дні поспіль. Спершу атакували в Білозерці, потім – у Бериславі. Також росіяни вчора безпілотником завдали удару по машині з поліцейськими. В Херсоні загинув чоловік, якого обстріл застав у квартирі. 

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