Президент наголосив, що наша перемога настільки близько, наскільки кожен із нас сміливий, результативний та цілеспрямований.

Президент Володимир Зеленський узяв участь у Всеукраїнському молодіжному форумі "Відновлення в єдності!", який відбувається в Києві з нагоди Міжнародного дня молоді.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський зазначив, що в умовах повномасштабного російського вторгнення українці щодня переживають важкі випробування. Так, сьогодні зранку внаслідок чергової ракетної атаки з боку Росії на Івано-Франківщині постраждало троє людей, загинув восьмирічний хлопчик. А українські військові на передовій уже понад 17 місяців протистоять загарбнику, тож об’єктивно відчувають утому.

"Але саме ця втома й буде основою свободи та незалежності України. Втома не лише тих, хто зараз на передовій. Коли ти захищаєш свободу, коли ти допомагаєш захисту, коли ти б’єшся, коли ти змагаєшся, коли ти працюєш, коли навчаєшся – усе це заради держави. Ця твоя втома – це твоя чеснота, твоє досягнення. Свідчення, що тебе не здолати", - наголосив президент.

Він акцентував, що незламні не ті, хто не втомлюється або нічого не відчуває, а ті, хто додає кожен свій день до спільних зусиль заради перемоги.

Зеленський наголосив, що наша перемога настільки близько, наскільки кожен із нас сміливий, результативний, цілеспрямований.

Нагадаємо, раніше президент також провів окрему нараду із військовими щодо альтернатив експорту зерна транзитним коридором.