На Херсонщині вибухотехніки виявили та знешкодили російську ракету "Точка-У".

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Ракету виявили в полі, поблизу одного з населених пунктів, вона не здетонувала, а бойова частина залишилася неушкодженою. З урахуванням того, під яким кутом вона увійшла в землю, встановлено, що пуск відбувся з тимчасово окупованих територій.

"Знайдена ракета – це частина радянського зразка «Точка-У» з бойовою частиною у вигляді модифікованої авіаційної бомби. Вибухова хвиля від підриву мала бути дуже сильною. Ситуацію ускладнювало те, що ракета влучила неподалік важливих ліній комунікацій. Тому, ракету транспортували, аби максимально безпечно знешкодити. Бойову частину закопали у котлован, щоб ґрунт взяв на себе основну детонацію, а уламки не розліталися далеко", - зазначили в МВС.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат раніше повідомив, що російські окупанти останнім часом атакують українські військові аеродроми. Нині РФ цілилася у пілотів, які їдуть освоювати західні винищувачі.