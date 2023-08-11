Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів якнайшвидше надати Україні ракети Taurus та ATACMS.

Про це він написав у Х (екствітер).

Кулеба зазначив, що ракети великої дальності виявилися вирішальними. "Ось чому Taurus та ATACMS необхідні для успіху України, і ми просимо партнерів надати їх якнайшвидше. Вони будуть використовуватися лише усередині наших кордонів", - зпевнив глава МЗСУ і наголосив, що "чим більша дальність ракети, тим коротша війна".

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нещодавно укотре заявив, що постачання крилатих ракет Taurus до України не буде, бо це не є "головним пріоритетом". Щоправда, а інформацією видання Spiegel, щодо питання надання ракет Taurus тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.

Посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua повідомила, що тривають переговори з американською стороною щодо ATACMS і додала, що "подіваємося, що найближчим часом ми отримаємо ці спроможності".