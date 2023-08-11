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Більшість друзів України у США розуміє, що вступ її вступ до НАТО – єдиний дієвий механізм, який гарантує безпеку, - Маркарова

"Однак, поки ми перебуваємо в стані активної війни, це сильно ускладнює процес перемовин", - зауважила посол.

Більшість друзів України у США розуміє, що вступ її вступ до НАТО – єдиний дієвий механізм, який гарантує безпеку, - Маркарова
Оксана Маркарова
Фото: EPA/UPG

Більшість друзів України у Сполучених Штатах Америки розуміє, що вступ нашої держави до НАТО – це єдиний дієвий механізм, який гарантує безпеку як України, так і всього регіону.

Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua.

"Однак, поки ми перебуваємо в стані активної війни, це сильно ускладнює процес перемовин. Наша позиція проста: стратегічне завдання України, яке озвучує президент Зеленський, підтримує народ – це членство України в НАТО і в ЄС. Ми хочемо отримати запрошення і говорити про конкретні кроки до членства та реформи, які ми маємо зробити", - зазначила посол.

Маркарова підкреслила, що "шлях до Вашингтонського саміту буде непростим".

"Відбудуться серйозні дискусії, але це – пріоритет, над реалізацією якого посольство вже почало працювати, зокрема, на рівні експертів, роботи з американським суспільством та партнерами", - додала дипломат.

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Нагадаємо, старша директорка Ради національної безпеки з питань Європи Аманда Слоут раніше заявляла, що Україні для вступу до НАТО потрібні подальші демократичні реформи та реформи у секторі безпеки. Координатор стратегічної комунікації Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що наша держава все ще має виконати низку вимог перед тим, як зможе вступити до Альянсу.

До речі, саміт НАТО у 2024 році пройде в США

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