У Білому домі назвали реформи, які Україна повинна провести для приєднання до НАТО

"Членство в НАТО у найближчій перспективі не є можливим" через війну.

Україна все ще має виконати низку вимог перед тим, як зможе вступити до НАТО. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише CNN.

Він сказав, що є віра в майбутнє України в НАТО. Втім, додав, що для цього потрібні реформи.

"Зараз є деякі реформи – хороше управління, верховенство права, політичні реформи – над якими Україні потрібно працювати, і ми віримо, що деякі з них важко втілити під час війни. Звісно, вони зараз перебувають у стані війни. Тож, членство в НАТО у найближчій перспективі не є можливим, оскільки це втягнуло б НАТО у війну з Росією", – сказав він.

Кірбі додав, що визнає розчарування, яке висловив президент України.

Президент Володимир Зеленський на шляху до Вільнюса отримав дані, що Альянс збирається висунути Україні вимоги не лише щодо членства, а й щодо запрошення її до приєднання. Він назвав абсурдом відсутність термінів щодо запрошення чи вступу: "Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість".

Київ на саміті у Вільнюсі прагне отримати більше конкретики щодо членства у Альянсі, аніж НАТО висловлює з 2008 року. Як варіант – домовленості за ізраїльською моделлю. Що саме вони передбачають та чи будуть справді корисними – читайте в матеріалі на LB.ua.