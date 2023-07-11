Воллес вважає, що Україна досягла успіхів у боротьбі з корупцією та зміцненні армії, але до кінця війни членом НАТО не стане

Прийняття країни в стані війни "імпортує" цю війну в НАТО, вважає британський міністр оборони.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україна має приєднатися до НАТО "настільки швидко, наскільки можливо" після закінчення війни. Він підтримав позицію США щодо неможливості вступу до Альянсу країни, яка воює, пише CNN.

Воллес сказав, що Україна зробила деякі необхідні кроки, щоб стати членом НАТО, зокрема у питаннях зміцнення армії та боротьби з корупцією. Однак прийняття країни, що перебуває в стані війни, "імпортувало" би цю війну до Альянсу.

"Коли б цей конфлікт не завершився, ми маємо бути готовими настільки швидко, наскільки можливо, прийняти Україну в НАТО", – сказав він.

Станом на зараз невідомо, яке саме формулювання на саміті НАТО вживатиме стосовно перспективи приєднання України, але президент Володимир Зеленський розриктикував намір союзників висунути вимоги не лише щодо членства, а навіть щодо запрошення Києва.

Україна вимагає більшої конкретики з боку НАТО, аніж була до цього, хоча й розуміє, що до перемоги над Росією стати частиною блоку не зможе.