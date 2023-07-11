Угорщина підтримує вступ Швеції до НАТО, − міністр закордонних справ Сіярто

Закриття тривалого процесу ратифікації членства в парламенті − це суто технічне питання.

Угорщина підтримує вступ Швеції до блоку НАТО, заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто.

Про це пише Bloomberg.

Він додав, що закриття тривалого процесу ратифікації членства в парламенті − це суто технічне питання.

Минулого тижня Сіярто заявив, що Угорщина підтримає заявку Швеції на приєднання до військового альянсу, якщо Туреччина дасть знак, що вона також готова це зробити. Туреччина дала такий сигнал.

Нагадаємо, президент Туреччини Тайїп Раджеп Ердоган зустрівся із головою уряду Швеції Ульфом Крістерсоном. Ердоган погодився якомога швидше передати протокол про приєднання Швеції до Великих національних зборів і забезпечити ратифікацію.

Раніше повідомлялось що зробив неочікуваний крок, заявивши, що Європейський Союз повинен відкрити шлях для приєднання Анкари до блоку до того, як парламент Туреччини схвалить заявку Швеції на приєднання до військового альянсу НАТО.