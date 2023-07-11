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Байден планує замінити заступника міноборони США Коліна Каля, − ЗМІ

Каль став значущим голосом у Пентагоні. Він нещодавно повідомив журналістам про рішення США надати Україні касетні боєприпаси.

Байден планує замінити заступника міноборони США Коліна Каля, − ЗМІ
Колін Каль
Фото: ЕРА/UPG

Президент США Джо Байден планує висунути радника Державного департаменту Дерека Чоллета на посаду заступника міністра оборони США з політичних питань.

Про це пише Bloomberg.

У разі підтвердження Чоллет замінить Коліна Каля, чию кандидатуру ледве затвердив Сенат у 2021 році. 

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Каль став значущим голосом у Пентагоні, даючи свідчення Конгресу та нещодавно інформуючи журналістів про рішення США надати Україні касетні бомби. 

“США відправляють касетні боєприпаси попри те, що вони, схоже, не відповідають мандатам Конгресу, які забороняють США експортувати касетні бомби, якщо вони не мають відсотка відмов менше ніж 1%. Каль сказав, що Байден має повноваження на відмову, і він скористається ними для України”, − зазначає видання.

Нагадаємо, міністерство оборони США планує призначити посадовців для контролю за секретною інформацією та покращити методи зберігання розвідувальних даних після масштабного витоку.

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