Зеленський візьме участь в інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО, - Столтенберг

Генсек НАТО анонсував пакет допомоги, а також повідомив і про інші рішення щодо України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що президент України Володимир Зеленський візьме участь в інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО.

Про це він заявив у Вільнюсі напередодні саміту, який відбудеться 11-12 липня.

"Ми модернізуємо наші політичні зв'язки. Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційному засіданні нової Ради Україна-НАТО", - сказав Столтенберг.

Крім того, за його словами, завтра союзники прийматимуть рішення "про український шлях до членства в НАТО".

Столтенберг також повідомив і про інші рішення щодо України.

"Це включає багаторічний пакет допомоги з переходу від стандартів радянського часу до натовських стандартів обладнання та стандартів, які зроблять українські збройні сили повністю суміснимиіз союзниками, закриваючи критичні потреби, як-от обладнання для розмінування, пальне, медичні поставки", - зазначив він.

Видання Bloomberg також повідомило, що Зеленский прибуде на саміт. При цьому прессекретар Зеленського від кментарів відмовився.

"Зустріч у Вільнюсі, що менш ніж за 600 миль від Москви, відбувається в ключовий момент, коли війна Росії в Україні наближається до позначки 18 місяців. НАТО має на меті постачати Києву боєприпаси, включно з касетними бомбами, наданими США, а також - оцінити вплив заколоту "вагнерівців", - йдеться в статті. Інших подробиць журналісти не озвучили.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента та дипломатичного радника президента України Ігоря Жовква заявив, що Зеленський не приїде на саміт НАТО, якщо лідери не виявлять відповідної “мужності”. Жовква наголосив, що Київ хоче, щоб на саміті НАТО 11-12 липня у Вільнюсі була дана відповідь на заявку на членство в НАТО, яку Україна подала 30 вересня минулого року.