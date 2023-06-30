Зеленський не поїде на саміт НАТО у Вільнюсі, якщо в Альянсу “забракне мужності” запросити Україну до блоку, – Жовква

Україна чекає на запрошення до членства в Альянсі.

Україна хоче отримати запрошення розпочати процес вступу до НАТО на саміті військового альянсу наступного місяця. Президент Володимир Зеленський не приїде на саміт, якщо лідери не виявлять відповідної “мужності”.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заступника глави Офісу президента та дипломатичного радника президента України Ігоря Жовкву.

Ігор Жовква заявив, що Київ хоче, щоб на саміті НАТО 11-12 липня у Вільнюсі була дана відповідь на заявку на членство в НАТО, яку Україна подала 30 вересня минулого року.

"Ця заявка зараз на розгляді лідерів країн-членів НАТО. Вільнюський саміт був би дуже хорошим початком для відповіді на цю заявку. І під відповіддю ми маємо на увазі запрошення до членства, яке є лише першим етапом", - сказав він.

Союзники Києва розділилися щодо того, як швидко Україні слід приєднатися до НАТО, а деякі західні уряди побоюються будь-яких кроків, які можуть наблизити Альянс до війни з Росією.

В інтерв’ю в офісі президента України, який посилено охороняється, помічник Зеленського сказав, що Київ визнав, що не може приєднатися до блоку з 31 члена, поки Росія веде війну проти України.

«Те, про що ми просимо, — це почати процедуру», — сказав він, стукнувши по столу в один момент, щоб підтвердити свою точку зору.

Україна наголошує, що її боротьба з вторгненням Росії демонструє, що вона гідна вступу в НАТО, а також показала, що вже є ключовою частиною трансатлантичної безпеки.

При цьому український лідер заявив, що не бачить сенсу їхати на саміт, якщо Києву на зустрічі не дадуть "сигналу". Глава його штабу цього тижня заявив, що Зеленський вирішить, їхати чи ні, напередодні саміту.

Його відсутність затьмарить будь-який прояв єдності Заходу на саміті. Захід надав величезну військову та фінансову допомогу, щоб допомогти Україні встояти проти повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Але неявка також позбавила б керівництво Києва цінного особистого часу з лідерами найвідданіших прихильників України.

Остаточні результати великих самітів зазвичай є результатом тривалих переговорів і часто завершуються незадовго до офіційного початку саміту.

«Якщо на Вільнюському саміті не буде результату, у нього немає причин і часу їхати», — сказав Жовква.

Відповідаючи на питання про те, що може завадити Зеленському приїхати на саміт, Жовква навів слова про виступ у парламенті, в якому український лідер говорив про важливість мужності в сучасному світі.

«Президент не поїде... на саміт, якщо лідери будуть прагнути або проявлять дефіцит мужності, а Україна з усією своєю мужністю, волею, силою і високим моральним духом бореться з російською агресією», - сказав він.

Жовква вказав на приклади Фінляндії та Швеції, які минулого року подали заявку на членство. Фінляндія вже стала її членом.

«Коли Фінляндія та Швеція минулого року подали заявку на членство, одразу в червні минулого року союзники відповіли на заявку... запросивши їх до членства в НАТО», — сказав він.

Відповідаючи на питання про те, наскільки Україна зараз близька до отримання запрошення, він сказав: «Ми ближче, ніж були півроку тому. А часу ще залишилося, часу залишилося насправді багато...»

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба похвалив генерального секретаря блоку НАТО Єнса Столтенберга за його зусилля зробити саміт у Вільнюсі успішним для Києва: "Настав час прояснити членство України в Альянсі”.

До цього на пресконференції у Брюсселі Столтенберг заявив, що лідери НАТО на липневому саміті в Литві напевне узгодять спільну позицію щодо перспективи вступу України до альянсу.

Водночас генсек попередив, що не готовий робити припущення щодо того, що саме вирішать на саміті з цього питання. Зазначимо, що саміт НАТО відбудеться 11-12 липня.