Президентка Європарламенту підтримує початок переговорів щодо членства України в ЄС до кінця року

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола хоче, щоб Європейський Союз у середині грудня 2023 року розпочав серйозні переговори щодо заявки України на членство в ЄС.

Про це повідомляє Politico.

“Ми повинні виконати свої обіцянки щодо відкриття переговорів. Зусилля України щодо реформ були надзвичайними, навіть і особливо під час війни. Якщо критерії реформи були достатньо виконані, ми маємо відреагувати”, – сказала Метсола.

Вона наголосила, що залишається оптимістом, і вважає, що цього року все ще можна досягти.

Втім, рішення про початок наступної фази переговорів залежить від Європейської ради.

“Я налаштована оптимістично з тих заяв, які я чула від лідерів не лише під час вступу до Європейської ради, а й у закритих розмовах. Є імпульс, і цей імпульс не зупиниться”, - підкреслила Метсола.

На її думку, зустріч Європейської ради 14-15 грудня стане місцем або часом, коли можна буде зробити цей крок.

“Після того, як реформи […] будуть завершені, ми маємо зробити еквівалентний крок з нашого боку”, - підсумувала Метсола.

Нагадаємо, 29 червня на засіданні Євроради Зеленський закликав почати переговори про членство України у ЄС.