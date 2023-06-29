Данія підтримує членство Києва у ЄС, але “опускати планку” щодо корупції не можна, − урядовець

Євросоюз не повинен “опускати планку” щодо членства України з точки зору корупції та демократії.

На цьому міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен наголосив в інтерв’ю Financial Times.

Він підкреслив, що це ризикує “імпортувати нестабільність”.

Расмуссен додав, що Данія підтримує членство України, Молдови, Грузії та західних Балкан в ЄС, але “геополітичні обставини” не виправдовують скасування реформ управління.

“Якщо ви не завершите процес реформування до того, як вступите, тоді може виникнути ризик уповільнення згодом. І ми не експортуємо стабільність, ми ризикуємо імпортувати нестабільність. І тому так важливо наголосити на необхідності виконання критеріїв (членства в ЄС, - ред.)”, − сказав міністр.

Якщо для України буде особливе ставлення, то це має бути додаткова допомога, аби Київ відповідав стандартам ЄС, сказав Расмуссен.

“Ми хочемо інвестувати, і ми хочемо допомагати, і ми хочемо бути максимально позитивними та допомагати наскільки це можливо, але ми не можемо знизити планку”, − підкреслив данський урядовець.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україна вже досягла прогресу у своїх зусиллях щодо реформування, особливо в галузі вільних ЗМІ та верховенства закону. Однак для вступу до Європейського союзу Київ має покінчити з “30 роками кумівства та корупції”. Більше про вступ Києва до євроблоку читайте у статті Lb.ua "Рік кандидатства: як Єврокомісія оцінила успіхи України на шляху до вступу в ЄС".