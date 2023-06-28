Єврокомісія заморозить 53 млн євро для Румунії через невиконання енергетичних реформ

Європейська комісія заморозить 53 мільйони євро для Румунії через невиконання країною двох етапів реформ, пов’язаних з енергетичним сектором.

Про це пише Euractiv.

Видання зазначає, що Бухарест отримав 6,3 мільярда євро із загальної суми 30 млрд євро позик і грантів, які вона планує отримати в рамках плану відновлення ЄС. Після цього Румунія попросила другий платіж у розмірі 2,8 мільярда євро на основі 49 етапів і двох цілей.

“Але після вивчення доказів, наданих румунською владою, Комісія оголосила у вівторок, що два етапи, пов’язані з інвестиціями в енергетику, не були виконані”, − пише видання.

Відтак ЄК заморозила кошти на суму 53,36 мільйона євро і дала Румунії шість місяців на виправлення ситуації.

Прем’єр-міністр Марчел Чолаку заявив, що країна виконуватиме ці етапи “прискореними темпами”, додавши, що зараз пріоритетом є виконання етапів, пов’язаних із наступним третім запитом на платіж.

Він додав, що “цього літа реформи мають пріоритет над відпустками для державних службовців”.

Серед реформ, які має схвалити Румунія, щоб отримати зелене світло для третьої виплати, є спеціальна пенсійна реформа. Як перший крок до розблокування фондів ЄС румунські законодавці проголосували за скасування спеціальних пенсій у понеділок і збираються проголосувати за прєект реформи в середу. Попередні спроби румунської влади скасувати ці пенсії Конституційний суд визнав незаконними.

Нагадаємо, на початку червня румунський прем’єр-міністр Ніколае Чуке пішов у відставку після кількатижневих протестів учителів.