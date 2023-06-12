У Румунії прем'єр Чуке пішов у відставку

Румунський прем’єр-міністр Ніколае Чуке пішов у відставку після кількатижневих протестів учителів.

Про це повідомляє Digi24.

"Сьогодні настав момент, коли я закінчую свою роботу на посаді прем'єр-міністра Румунії", – сказав Чуке у зверненні до громадян.

Тимчасовим прем’єром Румунії став міністр юстиції Кетелін Предойу. Лідери партій та фракцій парламенту будуть запрошені на консультації у вівторок для визначення кандидата на посаду прем'єра. Очікується, що новий уряд на чолі з лідером соціал-демократів Марчелом Чораку буде приведений до присяги в парламенті Румунії до кінця тижня.

Голова Націонал-ліберальної партії Чуке очолив уряд Румунії у 2021 році в результаті домовленості між трьома партіями. Він мав скласти повноваження 25 травня цього року й передати посаду Чораку. Однак країну охопили масові страйки вчителів, що вимагали підвищення зарплат, і коаліція домовилась зберегти уряд на чолі з Чуке до вирішення ситуації.

Нагадаємо, що президенти України та Румунії Володимир Зеленський і Клаус Йоханніс підписали декларацію про підтримку Румунією євроатлантичної інтеграції нашої країни.