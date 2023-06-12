Нідерланди та Канада подали до Міжнародного суду ООН позов проти Сирії

Нідерланди і Канада подали до Міжнародного суду ООН позов проти Сирії за звинуваченнями у застосуванні тортур.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресреліз суду.

"У своїй заяві Канада та Нідерланди стверджують, що Сирія здійснила незліченну кількість порушень міжнародного права, починаючи принаймні з 2011 року, з його насильницькими репресіями проти цивільного населення, демонстрацій і продовжується у міру того, як ситуація в Сирії переросла у затяжний збройний конфлікт", - йдеться у повідомленні.

За словами заявників, ці порушення включають застосування тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність дій, у тому числі через погане поводження із затриманими, нелюдські умови у місцях тримання під вартою, зникнення, застосування сексуального та гендерного насильства та насильства щодо дітей.

Порушення також включають застосування хімічної зброї, що призвело до численних смертей, поранень та тяжких фізичних та душевних страждань.

Нагадаємо, в травні 2023 року президент Ірану Ебрагім Раїсі зустрівся з президентом Сирії Башаром Асадом у Дамаску в рамках посилення співпраці між двома країнами.

Як відомо, Тегеран був головним спонсором уряду Асада з того часу, як повстання переросло в повномасштабну війну в березні 2011 року, і відіграв важливу роль у переломі ситуації на його користь.

Іран відправив десятки військових радників і тисячі проіранських бойовиків з усього Близького Сходу воювати на боці Асада. За допомогою Росії та Ірану сирійські урядові війська в останні роки контролюють значну частину країни.