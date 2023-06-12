ГоловнаСвіт

Кім Чен Ин пообіцяв “триматися за руки” з Путіним, аби побудувати “могутні держави”

Лідер КНДР закликав до “тіснішої стратегічної співпраці” з Москвою.

Кім Чен Ин пообіцяв “триматися за руки” з Путіним, аби побудувати “могутні держави”
Путін зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином
Фото: EPA/UPG

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв “триматися за руки” з президентом Росії Володимиром Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво для їхньої спільної мети побудови могутньої країни.

Про це пише Reuters з посиланням KNCA − на державну інформаційну агенцію Північної Кореї.

Кім пообіцяв це в посланні Путіну з нагоди національного дня країни-агресора, захищаючи його рішення вторгнутися в Україну та демонструючи “повну підтримку та солідарність”.

Лідер КНДР закликав до “тіснішої стратегічної співпраці” з Москвою, “міцно тримаючись за руки з російським президентом, відповідно до спільного бажання народів двох країн досягти великої мети побудови могутньої країни”.

Фото: EPA/UPG

Північна Корея намагалася налагодити тісніші стосунки з Кремлем і підтримала Москву після того, як країна вторгнулася в Україну минулого року, звинувачуючи в цьому “гегемоністську політику” і “свавілля” Сполучених Штатів і Заходу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies