Британська поліція заарештувала колишнього лідера уряду Шотландії Стерджен

Прокурорів цікавить, на що було витрачено понад 600 тис. фунтів, зібраних на референдум про незалежність.

Британська поліція заарештувала колишнього першого міністра уряду Шотландії Ніколу Стерджен у зв'язку із розслідуванням фінансів Шотландської національної партії, яку вона очолювала.

Про це повідомляє ВВС.

Поліцейські офіційно підтвердили, що 52-річну жінку було в неділю ув'язнено. Британські правоохоронні органи зазвичай не називають імен підозрюваних, проте йдеться саме про колишнього лідера уряду Шотландії. Раніше в рамках розслідування було затримано та відпущено без пред'явлення звинувачень чоловіка Стерджен Пітера Мюррелла, який обіймав посаду виконавчого директора партії з 1999 року.

У березні він подав у відставку - так само, як і його дружина. Стерджен займала центральне становище у політиці Шотландії та Великобританії протягом десяти років. Вона найдовше залишалася на посаді першого міністра Шотландії і стала синонімом руху за незалежність після приходу до влади у 2014 році.

Офіційне розслідування фінансування SNP було розпочато ще у липні 2021 року, коли до поліції надійшли скарги на незаконне використання внесків до скарбниці партії. Насамперед під питання ставилося витрачання партійних фондів на нову кампанію щодо проведення референдуму про незалежність Шотландії.

Загалом було подано сім скарг, на підставі яких прокуратура й ухвалила рішення про розслідування. Прокурорів, які ось уже півтора роки ведуть розслідування, найбільше цікавить питання про те, на що було витрачено понад 600 тис. фунтів стерлінгів, зібраних на проведення нового референдуму про незалежність, який так і не відбувся.

У фінансових звітах партії було зазначено, що в період з 2017 по 2020 рік було зібрано ці 600 з лишком тисяч, які партія обіцяла витратити на кампанію з здобуття незалежності.

Однак до кінця 2019 року партійна каса вичерпалася, і в ній залишалося лише трохи більше 270 тис. фунтів. Стерджен, яка тоді ще була Першим міністром, наполягала, що фінансові питання її "не хвилюють", і що кожен пенс, зібраний у ході краудфандингу через інтернет, буде витрачений на здобуття незалежності.

Нагадаємо, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон залишив посаду члена парламенту на знак протесту проти розслідування законодавцями його поведінки під час карантину, оголошеного у країні під час COVID-19.