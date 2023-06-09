ООН допомогла Росії збільшити експорт продуктів харчування та добрив у межах домовленостей "зернової ініціативи"

Москва погрожує відмовитися від "зернової угоди", якщо їй перешкоджатимуть із експортом своєї продукції.

Організація Об'єднаних Націй допомогла збільшити російський експорт продуктів харчування та добрив, сприяючи стабільному потоку суден у порти РФ та зниженню фрахтових та страхових ставок, передає Reuters.

У п'ятницю, 9 червня, Головний торговий представник ООН Ребека Грінспан зустрілася із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Вершиніним у Женеві, оскільки Москва погрожує відмовитися від "зернової угоди", якщо їй перешкоджатимуть із експортом своєї продукції.

Щоб переконати Москву погодитися з домовленостями, було укладено трирічну угоду, відповідно до якої офіційні особи ООН погодилися допомогти Росії з її власним експортом продуктів харчування та добрив.

Речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік сказав, що "останні місяці продемонстрували відчутний прогрес" у покращенні російського експорту, але додав, що "проблеми залишаються, але ми не пошкодуємо зусиль, щоб подолати всі перешкоди, що залишилися".

Хоча російський експорт продуктів харчування та добрив не підпадає під дію західних санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Москва заявляє, що обмеження на платежі, логістику та страхування стали бар'єром для постачання.

Посол Росії в Туреччині заявив сьогодні, що хоча Москва продовжує переговори з ООН щодо чорноморської зернової угоди, підстав для її продовження після 17 липня немає.

Речник Генсека ООН сказав, що найближчими тижнями офіційні особи Організації будуть, як і раніше, зосереджені на спробах подальшого поліпшення російського експорту продуктів харчування та добрив до 17 липня.

"Організація Об'єднаних Націй, як і раніше, рішуче налаштована працювати над забезпеченням глобальної продовольчої безпеки, забезпечуючи, щоб основні продукти харчування та добрива надходили на світові ринки і були доступні за ціною для всіх", - сказав Дюжаррік.

Нагадаємо, 17 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що роботу Чорноморського зернового коридору продовжили на два місяці. Наступного дня посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що в “зерновій угоді” не передбачили задоволення будь-яких потреб Росії.

Згодом стало відомо, що ООН пропонує Києву, Москві та Анкарі розпочати підготовчу роботу для транзиту російського аміаку через Україну. Крім цього, Організація Об'єднаних Націй хоче, щоб водночас провели переговори про розширення "зернової ініціативи", щоб включити більше українських портів та інших вантажів.

Тим часом днями з'явилася інформація, що Росія відновила реєстрацію вхідного флоту "зернового коридору", але з порушенням алгоритму реєстрації та інспектування суден.