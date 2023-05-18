Посол України в Туреччині заявив, що “Зернова угода” не передбачає виконання вимог Росії

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що в “зерновій угоді” не передбачено задоволення будь-яких потреб Росії.

Про це повідомляє Укрінформ.

“У самій угоді не передбачається задоволення жодних потреб Росії. Угода передбачає механізми функціонування зернового коридору з українських портів на міжнародні ринки. Те, що Росія намагається зараз “причепити”, - це питання, повʼязані з аміакопроводом, зі зняттям санкцій з банків і організацій, які займаються торгівлею зерном і добривами. Ці питання поки що перебувають у дискусії”, - пояснив дипломат.

Він зауважив, що ООН підписувала угоду з країною-агресором і відповідний меморандум про сприяння розв'язанню цих питань. Тому дискусії щодо тих вимог тривають, а зернова ініціатива має функціонувати окремо, оскільки документ по ній був підписаний саме в такому форматі.

Нагадаємо, 17 травня сторони домовилися про продовження “зернової угоди”. Росія поки що погодилася залишитися в угоді, хоча раніше погрожувала із неї вийти, якщо не будуть усунені перешкоди для поставок її власного врожаю та добрив.

Зокрема, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що роботу Чорноморського зернового коридору продовжили на два місяці.

Чорноморська зернова ініціатива зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - "Чорноморська", "Одеси" та "Південного" - була укладена 22 липня 2022 року в Стамбулі за участю ООН, України, Туреччини та РФ на 120 днів. Її продовжували двічі, востаннє - 18 березня.

5 травня відбулася чергова серія переговорів про продовження дії "зернової ініціативи", але вона зайшла в глухий кут.