Переговори про продовження "зернової ініціативи" зайшли в глухий кут, - представник ООН

Туреччина, Росія, Україна та ООН не дійшли згоди про нові судна, здатні експортувати зерно.

Чергова серія переговорів про продовження дії "зернової ініціативи" зайшла в глухий кут, повідомляє The Guardian.

Це сталося після того, як Туреччина, Росія, Україна та ООН не дійшли згоди про нові судна, які здатні експортувати зерно.

Заступник речника генсекретаря ООН Фархан Хак заявив, що щоденні перевірки раніше дозволених суден продовжуватимуться. Дія ж нинішньої угоди закінчується 18 травня.

Росія також оприлюднила список вимог, які вона хоче виконати для продовження угоди.

Нагадаємо, 26 квітня Росія заблокувала Чорноморський зерновий коридор - у спільному координаційному центрі, що в Стамбулі, представники РФ відмовились погоджувати рух суден гуманітарним коридором до та з морських портів України.

Наступного дня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. У їхній розмові йшлося про війну в Україні та продовження "зернової ініціативи"

Згодом стало відомо, що заступники міністрів оборони Росії, України та Туреччини зустрінуться в Стамбулі в п’ятницю, 5 травня, щоб обговорити угоду, яка дозволяє експорт українського зерна Чорним морем.