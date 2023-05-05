Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
Над Києвом збили безпілотник, - КМВА (оновлено)
Над Києвом збили безпілотник, - КМВА (оновлено)
Членство в НАТО, зброя, репарації, відновлення. Чим завершився саміт Зеленського з лідерами Північної Європи
Членство в НАТО, зброя, репарації, відновлення. Чим завершився саміт Зеленського з лідерами Північної Європи
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
​Урятуватися з Маріуполя. Як маріупольський художник евакуювався з дружиною, трьома дітьми та котом Гогеном
​Урятуватися з Маріуполя. Як маріупольський художник евакуювався з дружиною, трьома дітьми та котом Гогеном
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
ГоловнаСвіт

Переговори про продовження "зернової ініціативи" зайшли в глухий кут, - представник ООН

Туреччина, Росія, Україна та ООН не дійшли згоди про нові судна, здатні експортувати зерно.

Переговори про продовження "зернової ініціативи" зайшли в глухий кут, - представник ООН
Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Чергова серія переговорів про продовження дії "зернової ініціативи" зайшла в глухий кут, повідомляє The Guardian.

Це сталося після того, як Туреччина, Росія, Україна та ООН не дійшли згоди про нові судна, які здатні експортувати зерно.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Заступник речника генсекретаря ООН Фархан Хак заявив, що щоденні перевірки раніше дозволених суден продовжуватимуться. Дія ж нинішньої угоди закінчується 18 травня.

Росія також оприлюднила список вимог, які вона хоче виконати для продовження угоди.

Нагадаємо, 26 квітня Росія заблокувала Чорноморський зерновий коридор - у спільному координаційному центрі, що в Стамбулі, представники РФ відмовились погоджувати рух суден гуманітарним коридором до та з морських портів України.

Наступного дня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. У їхній розмові йшлося про війну в Україні та продовження "зернової ініціативи"

Згодом стало відомо, що заступники міністрів оборони Росії, України та Туреччини зустрінуться в Стамбулі в п’ятницю, 5 травня, щоб обговорити угоду, яка дозволяє експорт українського зерна Чорним морем.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies