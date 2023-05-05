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Зеленський зустрівся з амбасадорами платформи UNITED24

Він, зокрема, привітав перших амбасадорів нового напряму "Освіта та наука" Пола Нерса та Іванну Сахно.

Зеленський зустрівся з амбасадорами платформи UNITED24
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з амбасадорами платформи UNITED24.

Про це йдеться в дописі глави держави а його сторінках у соцмережах.

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Президент подякував за сприяння в об’єднанні світової спільноти навколо допомоги Україні. Також Зеленський привітав перших амбасадорів нового напряму "Освіта та наука" Пола Нерса та Іванну Сахно.

"Дякую амбасадорам напряму "Медична допомога" Андрію Шевченку та Лієву Шрайберу, амбасадорам напряму "Відбудова України" Олександру Усику, Кетрін Вінник і Мішелю Азанавічусу. Вдячний представникам гурту Imagine Dragons Маку Рейнольдсу й Таю Арнольду", - додав глава держави.

Нагадаємо, 5 травня Зеленський відкрив у Києві саміт до річниці створення фандрайзингової платформи UNITED24 – The Power of Unity. Для участі в заході прибули представники 110 країн, які долучилися до допомоги Україні.

За рік роботи фандрейзингової платформи на рахунки Нацбанку надійшло понад 325 000 000 доларів внесків від міжнародних компаній, українського бізнесу, благодійних організацій, світових знаменитостей та донорів. Запустили UNITED24 5 травня - тоді проєкти поділили на три частини: оборона і розмінування, медична допомога та відбудова України. За рік 110 країн стали учасниками проєктів, а 15 світових зірок - амбасадорами. 

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