Російські окупанти накрили вогнем Слов’янськ і Краматорськ на Донеччині. Під обстріл потрапили промислові підприємства.
Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Так, у Слов’янську дві ворожі ракети С-300 влучили у будівлю заводу "Зевс Кераміка", а в Краматорську було пошкоджено адмінбудівлю Новокраматорського машинобудівного заводу.
"За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Є пошкодження приміщень, однак все цінне обладнання було своєчасно евакуйоване до більш безпечних регіонів України", - додав Кириленко.
Нагадаємо, уночі 2 травня дві ракети “С-300” рашисти спрямували по Краматорську. Пошкоджені три багатоквартирні будинки та навчальний заклад.
Напередодні уночі російські окупанти знову завдали по Краматорську ракетних ударів.