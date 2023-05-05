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Росіяни обстріляли ракетами заводи у Слов’янську і Краматорську

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Росіяни обстріляли ракетами заводи у Слов’янську і Краматорську
Фото: Telegram/Павло Кириленко

Російські окупанти накрили вогнем Слов’янськ і Краматорськ на Донеччині. Під обстріл потрапили промислові підприємства.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Так, у Слов’янську дві ворожі ракети С-300 влучили у будівлю заводу "Зевс Кераміка", а в Краматорську було пошкоджено адмінбудівлю Новокраматорського машинобудівного заводу.

"За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Є пошкодження приміщень, однак все цінне обладнання було своєчасно евакуйоване до більш безпечних регіонів України", - додав Кириленко.

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Нагадаємо, уночі 2 травня дві ракети “С-300” рашисти спрямували по Краматорську. Пошкоджені три багатоквартирні будинки та навчальний заклад. 

Напередодні уночі російські окупанти знову завдали по Краматорську ракетних ударів. 

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